Умиротворение в центре Москвы: как скульптуры Муравиной оживили исторический двор

Во дворе исторической усадьбы Сологуба на Поварской этим летом открылось необычное арт-пространство. Проект «Двор искусства», организованный Askeri Gallery совместно с ресторанным кластером, объединил современную скульптуру, гастрономию и городскую среду.
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