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Умиротворение в центре Москвы: как скульптуры Муравиной оживили исторический двор

Умиротворение в центре Москвы: как скульптуры Муравиной оживили исторический двор

Во дворе исторической усадьбы Сологуба на Поварской этим летом открылось необычное арт-пространство. Проект «Двор искусства», организованный Askeri Gallery совместно с ресторанным кластером, объединил современную скульптуру, гастрономию и городскую среду.

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