Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля «Московская Масленица»

Мэр пригласил горожан посетить фестиваль «Московская Масленица» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что после снежной зимы столица вновь встречает весну традиционным фестивалем «Московская Масленица».
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