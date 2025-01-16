Telegraph: Британия намерена возглавить «миротворческую» миссию на Украине

Авторы издания «Telegraph» рассказали о намерении Британии возглавить «миротворческую» миссию на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мощнейшее возмездие России, полетел весь арсенал»: Найдены все F-16 в Одессе, сильно горят заводы и ТЭС по всей Украине: Новости СВО, на 15.01.25 г.
- «Закипает невиданный ранее котел»: ВС РФ загнали врага в большое окружение, тысячи трупов ВСУ, элита «Азова»* пошла на убой: Новости СВО, на 16.01.25 г.
- «Путь в Днепропетровскую обл открыт»: ВС РФ захлопнули «котёл» в Великой Новосёлке, в плен сдались целые подразделения: Новости СВО, на 17.01.25 г.
Свежие комментарии