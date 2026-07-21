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«Челси» готов заплатить 60+ млн фунтов за Скотта. «Борнмут» не хочет отпускать хавбека

« Борнмут » не хочет продавать  Алекса Скотта  « Челси », пишет журналист Бен Джейкобс. Утверждается, что лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего полузащитника более 60 миллионов фунтов, но «вишни» дали понять, что не хотят отпускать игрока.

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