«Челси» готов заплатить 60+ млн фунтов за Скотта. «Борнмут» не хочет отпускать хавбека

« Борнмут » не хочет продавать Алекса Скотта « Челси », пишет журналист Бен Джейкобс. Утверждается, что лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего полузащитника более 60 миллионов фунтов, но «вишни» дали понять, что не хотят отпускать игрока.