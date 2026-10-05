Мособлдума: в Подмосковье работают порядка 55 тысяч педагогов

В школах Подмосковья работают около 55 тысяч педагогов, которые обучают более миллиона детей. В преддверии Дня учителя спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о действующих в регионе мерах поддержки работников образования.
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