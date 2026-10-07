От школ до миграции: Францию разрывает внутренний кризис

Во вторник, 6 октября, по всей Франции на протестные акции школьников и студентов, по данным профсоюзов и СМИ, вышли 450 тысяч человек.
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