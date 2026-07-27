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Нижегородская правда

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Врач Балаев объяснил, почему нельзя долго сидеть в туалете с телефоном

Врач Балаев объяснил, почему нельзя долго сидеть в туалете с телефоном

Долгое пребывание на унитазе может негативно сказаться на здоровье. Давление сиденья с отверстием на ягодицы и бедра нарушает кровообращение в ногах и тазу, предупредил врач Алексей Балаев в беседе с РИАМО.

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