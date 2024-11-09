Канадская компания купит перуанского производителя рыбьего жира и муки

Все акции одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров рыбной муки и рыбьего жира перуанской компании Corporación Pesquera Inca (Copeinca) намерен приобрести канадский аквакультурный гигант Cooke Inc 8 ноября сообщило издание The Fish site.
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