📁 В Крыму создадут архивные фонды, посвященные Крымской весне и участникам СВО В фонд Крымской весны включат не только документы, но и воспоминания, фото, аудио и видеоматериалы.
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📁 В Крыму создадут архивные фонды, посвященные Крымской весне и участникам СВО В фонд Крымской весны включат не только документы, но и воспоминания, фото, аудио и видеоматериалы.