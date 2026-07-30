В брянское «Динамо» вернулся защитник Сергей Терехов

Защитник Сергей Терехов, воспитанник клуба, вернулся в брянское «Динамо» спустя 18 лет. Ранее он играл за московское «Динамо», «Химки», «Балтику», «Оренбург», «Кубань», «Сочи» и провёл два матча за сборную России.