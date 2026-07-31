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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 31 июля, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 31 июля, вечер

Российская армия продолжает методично перемалывать оборону ВСУ сразу на нескольких участках фронта. За последние сутки под контроль перешли два населенных пункта, а авиация нанесла серию ударов по тыловым базам противника.

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