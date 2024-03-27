10 необычных способов использования старой косметики в уходе за телом и волосами

Не спешите выбрасывать старые тени, тоник для лица и другие косметическе продукты! Яркие тени, которые не могут похвастаться стойкостью, безжалостно измельчите в порошок, а его пересыпьте в бутылочку прозрачного лака для ногтей.
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