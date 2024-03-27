10 необычных способов использования старой косметики в уходе за телом и волосами

Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Не спешите выбрасывать старые тени, тоник для лица и другие косметическе продукты! Яркие тени, которые не могут похвастаться стойкостью, безжалостно измельчите в порошок, а его пересыпьте в бутылочку прозрачного лака для ногтей.

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