Александр Бельский предложил отправить курьеров на электровелосипедах на дороги

Данный вопрос можно поднять и на федеральный уровень Курьеры, которые передвигаются на электровелосипедах, должны ездить по дорогам, а не занимать тротуары, заявил в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
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