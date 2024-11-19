Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

Делегации западных стран, изначально настаивавшие на жестких формулировках в отношении России и украинского конфликта в итоговом коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20) в Браизилии, позднее отказались от этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии