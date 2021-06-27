Русская весна

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Последний форпост в походе Запада на Россию (ВИДЕО)

Последний форпост в походе Запада на Россию (ВИДЕО)

Политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов Алексей Дзермант побывал в эфире белорусского телевидения, где рассказал о поездке в Сибирь и способах совместного спасения Белоруссии и России.

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