Последний форпост в походе Запада на Россию (ВИДЕО)

Политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов Алексей Дзермант побывал в эфире белорусского телевидения, где рассказал о поездке в Сибирь и способах совместного спасения Белоруссии и России.
Политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов Алексей Дзермант побывал в эфире белорусского телевидения, где рассказал о поездке в Сибирь и способах совместного спасения Белоруссии и России.
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