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8 слов, от которых вам стоит избавиться

Уже несколько лет я наблюдаю за манерой речи окружающих людей: родных, коллег, знакомых и друзей. Наблюдения эти позволяют сделать интересные выводы: больших результатов в работе, спорте и жизни в целом добивались и добиваются те, кто избегает использования в своём лексиконе слов, о которых пойдёт ….

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