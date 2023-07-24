Польша разместит в 30 километрах от Гродно саперный батальон

Варшава разместит саперный батальон в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью РФ (гипотетический сухопутный коридор длиной примерно 100 км, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью).
Варшава разместит саперный батальон в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью РФ (гипотетический сухопутный коридор длиной примерно 100 км, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью).
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