Лучшие источники белка: названы шесть самых питательных продуктов

Белок признан одним из важнейших элементов питания. Из него буквально состоит человеческое тело. Нехватка ведет к ухудшению состояния кожи, иммунной, кровяной и гормональной систем, к ослаблению мускулатуры и снижению иммунитета, к болезням.
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