Две пожилые жительницы Поморья стали жертвами телефонных мошенников

Аферисты действовали по одной схеме — пенсионеркам предложили получить «компенсацию» за ранее купленные лекарстваТак, в межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» позвонила сотрудница одного из банков и сообщила, что её пожилую клиентку пытаются обмануть телефонные аферисты.