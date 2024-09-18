Две пожилые жительницы Поморья стали жертвами телефонных мошенников

Аферисты действовали по одной схеме — пенсионеркам предложили получить «компенсацию» за ранее купленные лекарстваТак, в межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» позвонила сотрудница одного из банков и сообщила, что её пожилую клиентку пытаются обмануть телефонные аферисты.
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