Вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом, сообщил 8 июля источник РЕН ТВ."Вице-адмирал Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом", – рассказал информированный собеседник.
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