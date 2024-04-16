Макрон надеется на перемирие во время ОИ, «Металлург» в финале Кубка Гагарина, волейболисток «Локо» обвинили в пропаганде ЛГБТ*, «Краснодар» vs судьи, победа «Челси» с покером Палмера и другие новости

1. Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.
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