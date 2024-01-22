Стала известна дата оглашения приговора террористке Треповой

Суд 25 января огласит приговор Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая обвиняется в совершении теракта в петербургском кафе в апреле прошлого года, в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) .