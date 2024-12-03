Помог Бог: Певица MaкSим призналась, как ей удалось справиться с алкоголизмом

Певица MaкSим рассказала, как ей удалось справиться с алкоголизмом В прошлом году певица Марина Максимова, известная как МакSим, призналась, что страдает от алкогольной зависимости, после чего легла на лечение.
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