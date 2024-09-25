Стрельба в ребенка на детской площадке в Петербурге стала уголовным делом

Фигурантами оказались подростки Полиция в Петербурге возбудила уголовное дело в отношении двоих подростков, стрелявших из пневматического пистолета на детской площадке, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии