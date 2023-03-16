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Роза Сябитова рассказала о своей мизерной пенсии

61-летняя ведущая Роза Сябитова получает пенсию как все россияне. Телеведущая еще в прошлом году осталась без работы на Первом канале и в эфир, судя по всему, больше не вернется, поскольку шоу «Давай поженимся!» пока не собираются реанимировать.

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