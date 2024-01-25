Увеличение мощностей птицефабрик – ключ к решению проблемы с яйцами в России: мнение экономиста Елена ГалицкаяВ эксклюзивном интервью с президентом консалтинговой компании Agrifood Strategies Альбертом Давлеевым, он высказал мнение, что проблема с куриными яйцами в России может быть решена через увеличение мощностей птицефабрик по переработке столового яйца.
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