Увеличение мощностей птицефабрик – ключ к решению проблемы с яйцами в России: мнение экономиста Елена ГалицкаяВ эксклюзивном интервью с президентом консалтинговой компании Agrifood Strategies Альбертом Давлеевым, он высказал мнение, что проблема с куриными яйцами в России может быть решена через увеличение мощностей птицефабрик по переработке столового яйца.