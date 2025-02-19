ФСБ: экс-депутат Пономарев сотрудничает с террористами для захвата власти в РФ

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) организовал взаимодействие с одним из украинских террористичнских военизированных подразделений для захвата власти в России.