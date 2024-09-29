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«За» и «против» употребления бобовых: чем опасны бобы и чечевица

«За» и «против» употребления бобовых: чем опасны бобы и чечевица

«За» и «против» употребления бобовых: чем опасны бобы и чечевица Алёна ЮрьеваБобы и чечевица — это популярные и питательные источники белка, однако их употребление может быть связано с некоторыми проблемами пищеварения.

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