«За» и «против» употребления бобовых: чем опасны бобы и чечевица Алёна ЮрьеваБобы и чечевица — это популярные и питательные источники белка, однако их употребление может быть связано с некоторыми проблемами пищеварения.
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