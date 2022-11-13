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Кубок Будущего. Молодежная сборная России откроет турнир матчем с Казахстаном

Молодежные сборные России и Казахстана откроют Кубок Будущего в Санкт-Петербурге. Кроме них, в турнире принимают участие молодежная сборная Беларуси и юниорская сборная России U18.

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