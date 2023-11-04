На станции Кавказская кубанские жители встретили поезд с ранеными бойцами

На станции Кавказская кубанские жители встретили поезд с ранеными бойцамиВ Краснодарском крае волонтеры из Кропоткина встретили поезд с ранеными российскими солдатами, которые пострадали в ходе выполнения боевых задач на Украине.
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