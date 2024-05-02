БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 мая пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
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