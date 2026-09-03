Жизнь на освобожденных территориях 3 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское агентство новостей» 11:54 В израненной войной донецкой школе показали выставку о трагедии Беслана Молодежь визуализировала хронологию трагедий в Беслане и Донецке, напоминая о невинных жертвах террора.
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