РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.фото: un.org--> Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку.
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