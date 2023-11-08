РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.фото: un.org--> Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку.