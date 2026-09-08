Руслан Бортник: Мобилизуют всех, но до передовой доходит лишь каждый четвёртый

План Трампа из 28 пунктов предполагает внеблоковый статус Украины и ограничение армии? Обыски в Генеральной прокуратуре обнажили схему с мошенническими кол-центрами? Как штрафы за русский язык в школьных чатах соседствуют с нехваткой укрытий для самих школ? И почему только 23% мобилизованных доходят до передовой — остальные теряются в системе? Политолог, директор Украинского института политики Рус… Читать далее: https://govorit.
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