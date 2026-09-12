Гидрометцентр прогнозирует до +19 °C и переменную облачность в Москве

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +17 до +19 °C в столице и от +15 до +20 °C в области.
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