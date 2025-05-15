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Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России

Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России

НАТО нужно развивать оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области. Об этом 15 мая сообщил генеральный секретарь Марк Рютте в ходе неофициальной встречи глав МИД союзников в Турции, которая транслировалась на сайте альянса.

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