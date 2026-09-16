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Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации. Там восстановили уникальные бумажные обои 18 века, золоченую резьбу, лепнину, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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