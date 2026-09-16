Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации. Там восстановили уникальные бумажные обои 18 века, золоченую резьбу, лепнину, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым