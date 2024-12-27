Российский рынок может встретить Новый год в хорошем настроении

Российский фондовый рынок, похоже, готовится встретить Новый год в приподнятом настроении. Индексы продолжают рост: вчера индекс МосБиржи прибавил 1,23% и составил 2766,57 пункта, индекс РТС поднялся на 1,63% - до 878,3 пункта.
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