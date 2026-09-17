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Аргументы недели

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«Из чужого незаконного владения»: кассацию по делу краснодарских земель перенесли на 30 сентября

«Из чужого незаконного владения»: кассацию по делу краснодарских земель перенесли на 30 сентября

Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции 17 сентября начал рассмотрение жалоб по резонансному делу об изъятии земельных участков в Краснодаре, в том числе в станице Старокорсунской.

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