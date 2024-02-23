Вратарь «Ромы» Свилар о победе над «Фейеноордом» по пенальти: «Изучал, как соперник исполняет 11-метровые. Отбил два удара, но надеялся взять три» 

Римляне выиграли ответный стыковой матч Лиги Европы. «Я очень рад, учитывая все, через что нам пришлось пройти.
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