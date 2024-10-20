20 октября – День отца в России!От имени фонда «Защитники Отечества» поздравляем всех отцов с этим замечательным праздником! Быть папой — это настоящее искусство, которое требует много терпения, любви и мудрости.
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