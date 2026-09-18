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Карлсон рассказал, почему на него злится Трамп

Карлсон рассказал, почему на него злится Трамп

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, почему на него злится президент США Дональд Трамп. В прошлом году с началом ударов Штатов по Ирану Карлсон резко осудил действия Вашингтона и поддержку Израиля.

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