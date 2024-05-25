В Петербурге подвели итоги конкурса детского рисунка

На конкурс «Подарок Петербургу - городу будущего» представили 500 работ Летающие кроссовки и подводные виадуки на Заячий остров, площадки для котят и новые музыкальные фонтаны, пышечная XXI века и фестиваль монгольфьеров.
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