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Диллон Брукс рассчитывает на 12 млн долларов в год

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс (27 лет, 201 см) этим летом рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год, сообщает инсайдер Марк Стейн.

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