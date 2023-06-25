Диллон Брукс рассчитывает на 12 млн долларов в год

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс (27 лет, 201 см) этим летом рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии