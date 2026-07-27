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Мафусаил: старейшее дерево-одиночка на Земле

Мафусаил: старейшее дерево-одиночка на Земле

Где-то в Белых горах Калифорнии, на высоте более 3 000 метров над уровнем моря, среди выжженных Солнцем склонов и каменистых россыпей, растет дерево, которое началo свой "путь к небесам", когда завершалось объединение Верхнего и Нижнего Египта в единое государство фараонов, а до возведения первых монументальных пирамид оставались века.

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