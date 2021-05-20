Побитые грузинские аутсайдеры в Киеве: о чем договорились Саакашвили и Мелия?

Похоже, что Киев становится для грузинской оппозиции своеобразной Меккой. Совершить туда паломничество ради встречи с духовным лидером — Михаилом Саакашвили отправился замещающий его на посту лидера «Единого национального движения» Ника Мелия.
Похоже, что Киев становится для грузинской оппозиции своеобразной Меккой. Совершить туда паломничество ради встречи с духовным лидером — Михаилом Саакашвили отправился замещающий его на посту лидера «Единого национального движения» Ника Мелия.
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