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Побитые грузинские аутсайдеры в Киеве: о чем договорились Саакашвили и Мелия?

Побитые грузинские аутсайдеры в Киеве: о чем договорились Саакашвили и Мелия?

Похоже, что Киев становится для грузинской оппозиции своеобразной Меккой. Совершить туда паломничество ради встречи с духовным лидером — Михаилом Саакашвили отправился замещающий его на посту лидера «Единого национального движения» Ника Мелия.

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