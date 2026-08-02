Парень вернул курицам хвосты, чтобы они снова ходили как динозавры. Современные птицы, включая кур, являются единственными ныне живущими динозаврами.
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Парень вернул курицам хвосты, чтобы они снова ходили как динозавры. Современные птицы, включая кур, являются единственными ныне живущими динозаврами.
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