Афганская комиссия по правам человека обвинила талибов в притеснении женщин

Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) обвинила захватившее власть в стране радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в притеснении женщин, в частности в отказе им в праве на участие в общественной жизни и получение образования.
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