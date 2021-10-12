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Афганская комиссия по правам человека обвинила талибов в притеснении женщин

Афганская комиссия по правам человека обвинила талибов в притеснении женщин

Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) обвинила захватившее власть в стране радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в притеснении женщин, в частности в отказе им в праве на участие в общественной жизни и получение образования.

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