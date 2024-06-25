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В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в РФ

В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в РФ

REUTERS/Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда "сложатся необходимые условия" и будет наработана база для подписания документов, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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