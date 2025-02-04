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Хоккеист Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Хоккеист Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Спортсмен стал героем комикса "Мстители и Кэпиталз".Русский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал в центр внимания СМИ благодаря новому комиксу, который был выпущен в рамках совместного проекта команды и издательства Marvel Comics.

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